Most v Roudnici čeká zvedání konstrukce – koridor pro pěší bude v noci uzavřen

V rámci rekonstrukce mostního objektu na silnici II/240 v Roudnici nad Labem dojde v týdnu od 12. do 18. října 2025 k plánovanému zvedání mostní konstrukce. Tyto práce, které jsou nezbytnou součástí celkové modernizace mostu, proběhnou výhradně v nočních hodinách od 23:00 do 6:00, kdy bude koridor pro pěší zcela uzavřen.
Zvedání konstrukce bude probíhat v postupných krocích. V každém jednotlivém kroku by mělo dojít ke zvednutí konstrukce o přibližně 100 mm. Pokud půjde vše podle plánu, během jedné noční výluky může proběhnout až několik těchto zdvihů za sebou. Práce zahrnují demontáž konstrukcí okrajových částí mostních polí 1 a 2 (nad železniční tratí), přípravu na zdvih, samotné zvedání a následné ukotvení a zabezpečení přechodových částí. Zvolený technologický postup s tzv. „principem krokování“ zajistí maximální bezpečnost a kontrolu při manipulaci s konstrukcí.
„Jedná se o jednu z nejcitlivějších a technicky nejsložitějších fází celé rekonstrukce mostu. Vzhledem k tomu, že práce je možné provádět pouze za úplné výluky železniční dopravy, byly naplánovány výhradně na noční hodiny, aby dopad na provoz byl co nejmenší. Noční omezení je zároveň nejšetrnějším řešením také vůči místním obyvatelům. Most v Roudnici nad Labem představuje klíčovou dopravní spojku nejen pro místní obyvatele, ale i pro tranzitní dopravu. Investujeme do něj s důrazem na dlouhodobou udržitelnost a především bezpečnost,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro oblast investic Jiří Fedoriška.
Uzavírka bude platit každou noc od 12. do 18. října, vždy od 23:00 do 6:00 následujícího dne. Po zbytek dne bude provoz koridoru obnoven.
Žádáme občany o ohleduplnost a včasné plánování cest v souvislosti s dočasnou uzavírkou koridoru. Zároveň vyzýváme k důslednému respektování všech dočasných omezení, která jsou nezbytná pro zajištění bezpečnosti a plynulého průběhu prací.