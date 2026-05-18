Terezínská tryzna připomněla oběti nacismu

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 81. výročí osvobození, se uskutečnila v neděli na Národním hřbitově Terezíně.
Pietní akt, pořádaný Památníkem Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, městem Terezín, Ministerstvem kultury, Federací židovských obcí a dalšími partnery, se konal za účasti prezidenta republiky, nejvyšších ústavních činitelů, předních představitelů duchovního života a veřejnosti.
Obětem se poklonili také zástupci Ústeckého kraje – hejtman Richard Brabec, radní Tomáš Rieger a předsedkyně krajského výboru pro národnostní menšiny Patricie Prokešová.
Českou hymnu zazpívala Irena Troupová, přítomné hosty oficiálně přivítal ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek. Hlavní projev přednesl předseda Ústavního soudu Josef Baxa, za přeživší promluvila Michaela Vidláková.
Křesťanskou modlitbu přednesl vikář litoměřické diecéze Radek Jurnečka, židovskou pak vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Tryznu uzavřelo vystoupení litoměřického dívčího sboru Puellae cantantes.
Po celý den byl veřejnosti umožněn vstup do všech objektů Památníku Terezín zdarma.