Na zámku Jezeří se setkali čeští a němečtí žáci. Poznávali historii i proměny krajiny Krušných hor

Zámek Jezeří se stal místem česko-německého setkání školáků, kteří společně objevovali historii regionu a diskutovali o vlivu těžby na krajinu Krušných hor. Přibližně třicet žáků ze škol ZŠ a MŠ Podkrušnohorská a ZŠ a MŠ Hamr doplnilo 26 žáků z německé školy Oberschule Olbernhau.
Jednalo se o třetí akci v rámci projektu „Krušnohorské mosty přátelství“ podpořeného z Fondu malých projektů programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027. Nositelem projektu je Litvínov a partnerem Stadt Olbernhau, cílem je rozvíjet česko-německou spolupráci škol a posilovat vzájemné vztahy mezi mladými lidmi. Žáci během dne pracovali ve smíšených česko-německých skupinách, plnili tematické pracovní listy a zapojili se do programu připraveného ve spolupráci s místními průvodci. Hlavním tématem byla historie Krušných hor a proměny krajiny způsobené důlní činností.
Kvůli nepříznivému počasí se část programu přesunula do Radničního sklípku, který žákům poskytl zázemí pro občerstvení i společnou práci ve skupinkách. Účastníci zde mohli pokračovat v aktivitách, sdílet své poznatky a lépe se vzájemně poznat.
Součástí projektu byla také úhrada dopravy, občerstvení i tlumočení programu, díky čemuž se mohli účastníci plně soustředit na společné aktivity a vzájemné poznávání. Setkání nabídlo nejen zajímavý vzdělávací obsah, ale také možnost navázat nová přátelství a budovat vztah k regionálním památkám i historii.
Všichni účastníci akci velmi užili, i když počasí jim nepřálo, a věří, že podobná spolupráce mezi českými a německými školami bude pokračovat i v dalších letech.
Poděkování patří také pedagogům českých i německých škol, kteří se aktivně podíleli na organizaci programu a práci se žáky. Právě jejich spolupráce a ochota vytvářejí prostor pro dlouhodobé partnerství škol a rozvoj česko-německých vztahů mezi mladými lidmi.