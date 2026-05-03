Po stopách Davida z. s. a KČT, odbor Krupka zvou na další ročník vzpomínkového pochodu Po stopách pochodu smrti, který se uskuteční 8. května 2026. Start i cíl akce je v Komunitním centru Olympie Krupka. Start od 8:00, cíl do 17:00.
Účastníci si mohou vybrat ze tří tras různé délky a náročnosti.
Trasy pochodu:
7 km: KC Olympie Krupka – Prokopka – Hrad Krupka – Libušín – KC Olympie Krupka
15 km: KC Olympie Krupka – Prokopka – Hrad Krupka – po zelené turistické trase – Kotelní jezírko – Kyšperk – KC Olympie Krupka
20 km: KC Olympie Krupka – Prokopka – Hrad Krupka – po zelené turistické trase – Kotelní jezírko – Fojtovice – Sedmihůrská cesta – Naučná stezka Po stopách horníků – štola Starý Martin – Husitská ulice – Libušín – KC Olympie Krupka
Registrace na jednotlivé trasy bude probíhat v ranních hodinách dle jejich délky od 8:00, ukončení pochodu je pro všechny účastníky stanoveno do 17.00. V cíli bude zajištěno drobné občerstvení a pamětní list.