Lomem ČSA projdete s novou mapou

Kdo letos zamíří do lomu ČSA, může si na cestu vzít novou mapu. Pro veřejnost ji připravuje tým GREEN MINE. K dispozici by měla být už v květnu.
Na nové mapě turisté najdou všechny atraktivity vytěženého lomu. Cesty, po kterých se už dnes může veřejnost procházet i místa, kam se zatím nedostanou. Zobrazeno je budoucí jezero. A místa, která se mění díky aktivitám Green Mine. „Na mapě jsou znázorněna místa, která jsme rekultivovali i místa, která necháváme přirozené obnově. Zvýrazněná je národní přírodní památka,“ prozradila mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.
Na mapě jsou také vyznačené cesty vhodné pro pěší a cyklisty. „Už v loňském roce jsme část lomu otevřeli a letos v létě plánujeme zpřístupnit další část. V současné době upravujeme cestu mezi Vysokou Pecí a Černicemi. Věřím, že už na prázdniny bude hotovo a cestu otevřeme,“ doplnila Eva Maříková.
Na mapě najdou turisté například altán se slunečními hodinami. Zajít si můžou na místo, kam před časem těžaři přestěhovali bobří rodinku z místa, kde bobři škodili. A v místech, které těžaři nechali přirozené obnově, se jim daří dobře. Na mapě také budou znázorněny vstupní body do lomu ČSA a síť cest, po kterých se mohou lidé už dnes procházet. (ink)