Soutěž „Bezpečně na železnici“ zná vítěze krajského kola

Vítězové v literární a výtvarné soutěži „Bezpečně na železnici“, která již s několikaletou tradicí probíhá v rámci celorepublikového projektu „Markétina dopravní výchova“ i v Ústeckém kraji, byli v posledních dnech oceněni, a to vždy přímo ve svých třídách, před zraky a za potlesku ostatních spolužáků. V Ústeckém kraji byly úspěšné děti ze škol z Ústí nad Labem, Teplicka, Chomutovska a Litoměřicka.
Pro letošní rok bylo téma soutěže “ Bezpečně na železnici“. Děti soutěžily celkem v pěti kategoriích. V první kategorii mezi sebou bojovaly výtvarné práce dětí z mateřských škol, ve druhé kategorii výtvarné práce žáků I. stupně základních škol, ve třetí kategorii výtvarné práce žáků II. stupně základních škol, ve čtvrté kategorii všechny literární práce a v páté kategorii výtvarné práce žáků speciálních škol. Svoji představu o tom, jak by mohla vypadat bezpečná situace na železnici, mohli soutěžící zachytit jakýmkoliv výtvarným a literárním prostředkem. Do soutěže mohla být zaslána kresba, model, fotopříběh, vyprávění nebo například báseň. Fantazie dětí nebyla nijak ohraničena.
Na dané téma přišlo mnoho velmi vydařených soutěžních děl, což znamenalo nelehký úkol pro hodnotící komisi, která měla vybrat vždy pouze tři vítěze v každé kategorii.
Z rukou policistů oddělení tisku a prevence našeho krajského ředitelství si děti převzaly diplomy a drobné dárky.
Vítězové, kteří byli oceněni v krajském kole, postupují dále do celorepublikového kola, jehož slavnostní vyhlášení proběhne v polovině června tohoto roku.
Děkujeme všem, kteří do soutěže zaslali svá díla, a oceněným vítězům z našeho kraje ještě jednou gratulujeme a budeme jim držet pomyslné pěsti v celorepublikovém kole.
I. KATEGORIE
1. místo – Kristýna Pilníková
2. místo – Martina Grajcarová
3. místo – Viktorka Hradecká
II. KATEGORIE
1. místo – Amálie Pokorná
2. místo – Emma De Los Reyes
3. místo – Eliška Moravcová
III. KATEGORIE
1. místo – Nina Štechmüllerová
2. místo – Sára Voříšková
3. místo – Nikol Krajčírovičová
IV. KATEGORIE
1. místo – Samanta Pušková
2. místo – Santiago Stojka
3. místo – Sergio Stojka
V. KATEGORIE
1. místo – Pavlína Eseme
2. místo – Raymond Eseme
3. místo – Doris Eseme