Emotivní večer v mostecké knihovně

Od
redakce HL
-
0
22

Podvečer 5. května od 17 hodin můžete v mostecké knihovně zažít tentokrát trochu jinak.  Každé úterý patří v knihovně přednáškám, ale tentokrát je připravena změna – místo přednášky bude výjimečný hudebně-poetický pořad POEZIE S KYTAROU. Jan Brož & Jan Paulík nabídnou silný emotivní zážitek plný krásy českého jazyka i tónů, které pohladí po duši a nabídnou prostor k odpočinku i zamyšlení. Zazní poezie i kytarové skladby, chybět nebudou ani písně z repertoáru skupiny Devítka. Vstupné: 80 Kč / registrovaní čtenáři 40. Kč.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your name here
Please enter your comment!