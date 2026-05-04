Emotivní večer v mostecké knihovně

Podvečer 5. května od 17 hodin můžete v mostecké knihovně zažít tentokrát trochu jinak. Každé úterý patří v knihovně přednáškám, ale tentokrát je připravena změna – místo přednášky bude výjimečný hudebně-poetický pořad POEZIE S KYTAROU. Jan Brož & Jan Paulík nabídnou silný emotivní zážitek plný krásy českého jazyka i tónů, které pohladí po duši a nabídnou prostor k odpočinku i zamyšlení. Zazní poezie i kytarové skladby, chybět nebudou ani písně z repertoáru skupiny Devítka. Vstupné: 80 Kč / registrovaní čtenáři 40. Kč.