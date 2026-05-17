V posledních dnech se ocitl Most pod útokem podvodníků.

Policisté zaznamenali několik falešných telefonátů, které cílily na místní občany. V tomto případě se podvodníci vydávali za mostecké kriminalisty, kteří vyšetřují rozsáhlou trestnou činnost. Volající se představovali jako podplukovníci nebo poručíci s reálnými jmény policistů. Zneužito bylo i jméno ředitele pana Volprechta. V komunikaci s poškozenými podvodníci používají i emailovou komunikaci, která se tváří jako reálná. Falešný email obsahuje podpisovou doložku Policie České republiky a adresa vypadala například takto: jméno.příjmení@krpcrmost.cz.
Připravený příběh byl téměř ve všech případech totožný. Několik lidí, kteří takový telefonní hovor absolvovali, přišli osobně na policejní ředitelství nebo se alespoň pokusili telefonicky věc ověřit. V jednom případě byli podvodníci velmi úspěšní a hezky si „vydělali.“ Žena přišla o 2,7 milionu korun. Prý o tomto druhu podvodu nikdy neslyšela.
Poškozenou nejprve telefonicky kontaktoval muž, vystupující jako policista, který ji informoval o údajném zneužití osobních údajů a spáchaném úvěrovém podvodu. Následně se snažil získat její emailovou adresu, na kterou poté zaslal fotografii osoby, jež si měla údajně úvěr vyřídit. Po oslovené požadoval, aby podle zaslané fotografie tuto osobu identifikovala. Tento scénář se odehrál i v dalších případech.
S poškozenou komunikovali nejméně dva „mostečtí policisté.“ Aby vše bylo důvěryhodné, na mail ji dokonce přišla výzva k podání vysvětlení do budovy policie. Email se tvářil samozřejmě jako reálný. Pak byla přepojena na další osoby, včetně falešného zaměstnance České národní banky, který ji během videohovoru přesvědčil k „zabezpečení“ finančních prostředků. Poškozená byla na základě těchto sdělení přesvědčena, že její finanční prostředky jsou opravdu ohroženy, a tak plnila zadané pokyny. Udělala velmi zásadní chybu. Ne jenom, že celé historce uvěřila, ale nainstalovala do svého počítače software pro vzdálený přístup. Potvrdila sedm plateb, které byly ve výše několika set tisíc korun. Bezmála se škoda vyšplhala na téměř 3 miliony, které už žena neuvidí.
Policie České republiky v této souvislosti znovu důrazně varuje…
Policie ani Česká národní banka nikdy nepožadují převody finančních prostředků na „bezpečné“ či jiné účty.
Nikdy po vás nebudou chtít instalaci aplikací pro vzdálený přístup.
Nikdy nesdělujte přístupové údaje k internetovému bankovnictví ani autorizační kódy.
Nenechte se zmanipulovat nátlakem ani výzvami k mlčenlivosti.
Pokud vás kontaktuje osoba s podobným scénářem, hovor okamžitě ukončete a ověřte si informace přímo u své banky.
V případě, že jste se stali obětí podobného jednání, neprodleně kontaktujte tísňovou linku 158.
Rychlá reakce může výrazně zvýšit šanci na zajištění finančních prostředků.
Sdílejte zkušenost se svými blízkými, prevence je nejúčinnější obranou.
Policie České republiky opětovně apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná. Podvodníci využívají stále propracovanější metody a dokáží velmi věrohodně napodobit komunikaci státních institucí.