Oblastní muzeum v Chomutově se může pyšnit třetí nejlepší publikací za rok 2025

V Konírně Nostického paláce v Praze byly vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2025. Mezi nominovanými byly také tři subjekty z Ústeckého kraje – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Oblastní muzeum v Ústí nad Labem a Oblastní muzeum v Chomutově.
Posledně jmenovaná instituce nakonec získala v kategorii Nejlepší publikace za rok 2025 třetí místo za publikaci Vyznání víry v obrazech: Nástěnné malby z roku 1614 v kostele kadaňských františkánů.
Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní výstava roku 2025 získala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu „Pařížanky: České výtvarné umělkyně a Francie“. A zvláštní cenu na doporučení čestného výboru soutěže obdrželo v kategorii Muzejní počin roku 2025 Oblastní muzeum Ústí nad Labem projekt Království mýdlových bublin.
Do letošního 24. ročníku soutěže se přihlásilo 61 muzeí a galerií z celé České republiky 96 projektů. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2025 (55 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2025 (31 projektů) a Muzejní počin roku 2025 (10 projektů). Podrobné informace o všech soutěžících projektech jsou k dispozici na http://www.gloriamusaealis.cz.
Kompletní výsledky:
Muzejní výstava roku 2025
I. místo – Cena Gloria musaealis – Severočeské muzeum v Liberci, p. o. (výstava „Lidé ve válce: Osudy obyvatel Liberce za 2. světové války“)
II. místo – Západočeské muzeum v Plzni, p. o. (výstava „Velké a malé bytosti ordovického moře aneb Unikátní okno do pravěku“)
III. místo – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. (výstava „Narativ 1945“)
Zvláštní ocenění – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, p. o. (výstava „Pařížanky: České výtvarné umělkyně a Francie“)
Muzejní publikace roku 2025
I. místo – Cena Gloria musaealis – Muzeum Oderska (publikace Odry: První město na mladé řece)
II. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace Kde ty všechny kytky jsou / Textilní tisk: Oděvy a šátky (1920–1990))
III. místo – Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. (publikace Vyznání víry v obrazech: Nástěnné malby z roku 1614 v kostele kadaňských františkánů)
Muzejní počin roku 2025
I. místo – Cena Gloria musaealis – Krajské technické muzeum (projekt Nové Krajské technické muzeum Vysoké Mýto)
II. místo – Moravské zemské muzeum (projekt Venuše 100)
III. místo – Národní technické muzeum (projekt Záchrana části sbírky automobilů Praga Emila Příhody)
Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže – Oblastní muzeum v Ústí nad Labem, p. o. (projekt Království mýdlových bublin)