Do charitativního běhu Čas je mozek se zapojilo na 268 běžců

Na 268 běžců se v pondělí 18. května zapojilo do charitativního běhu Čas je mozek, který se uskutečnil v Centrálním parku na Severní Terase v Ústí nad Labem. Akce upozornila na závažnost cévní mozkové příhody a význam včasného rozpoznání jejích příznaků. Letošní ročník je zároveň pomocí jednadvacetiletému Václavu Hnízdilovi, jehož život po mozkové mrtvici zásadně změnily vážné zdravotní následky. Na podporu Vaška se dosud vybralo 124 tisíc korun.
Do charitativního běhu, který společně organizovaly Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek, se aktivně zapojili jednotlivci, rodiny s dětmi, zdravotníci i samotný Václav Hnízdil na jehož podporu se letos akce konala.
„Těší mě, že podobné akce přitahují stále více lidí a pomáhají šířit povědomí o mozkové mrtvici. Díky moderní léčbě dnes dokážeme mnoha pacientům výrazně pomoci, zásadní ale je, dostat se co nejrychleji do nemocnice. Každá minuta totiž rozhoduje o tom, jak úspěšná bude rekonvalescence pacienta,“zdůraznil David Černík, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, který se běhu také zúčastnil.
„Velmi si vážíme solidarity všech běžců, dárců i partnerů akce. Vybrané prostředky Vaškovi pomohou zvládat náročnou rehabilitaci i každodenní překážky na cestě zpět k co největší samostatnosti,“poděkovala všem účastníkům Štěpánka Loužecká, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Čas je mozek.
Letošní osmý benefiční běh Čas je mozek potvrdil sílu solidarity. Organizátoři zdůrazňují, že poselství běhu platí každodenně: V případě příznaků mrtvice (náhlá porucha řeči, ochrnutí končetin, pokles koutku) volejte ihned rychlou záchrannou službu.