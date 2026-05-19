Tip na výlet: Teplická hvězdárna zve 6. června na přednášku Jonáše Nerudy, kadeta programu Zero-G

Jonáš Neruda je český středoškolský student z litoměřického gymnázia, který se v roce 2025 stal jedním z 26 vybraných kadetů programu Česká cesta do vesmíru v rámci mise Zero-G. Program Zero-G simuloval výcvik astronautů. Účastníci prošli několikaměsíčním výběrem, psychotesty, týmovým výcvikem a nakonec absolvovali parabolický let letounem Airbus A310, během kterého zažili stav beztíže. Jonáš během letu absolvoval 16 intervalů beztíže. Je známý také jako popularizátor kosmonautiky — vystupoval na besedách a v médiích, kde mluvil o projektu Zero-G, české účasti ve vesmírném programu, zážitcích z letu ve stavu beztíže a motivaci mladých lidí pro vědu a techniku.
Objevil se i v rozhovorech a podcastech, například v pořadu „Ponte Reports“. Samotná mise Zero-G byla součástí širší iniciativy směřující k zapojení Česka do pilotovaných kosmických aktivit kolem českého astronauta Aleš Svoboda. Jonáš nahlédl do zákulisí příprav návratu lidstva na Měsíc v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě a nyní se vrací do Teplic, aby se o tyto unikátní zkušenosti podělil.