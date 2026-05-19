Teplárna v Komořanech ukončí 21. května topnou sezónu

Po dohodě s hlavními odběrateli dojde ve čtvrtek 21. května v ranních hodinách k plošnému odstavení vytápění pro města Most, Litvínov a Meziboří. V případě opětovného poklesu venkovních teplot je teplárenská společnost, na základě žádosti odběratelů, kdykoliv připravena dodávky tepla opět obnovit.
“Topná sezóna 2025/2026 byla v meziročním porovnání chladnější než v jiných letech. Zejména lednové arktické počasí zvedlo spotřebu našich zákazníků o bezmála pětinu. Průměrný nárůst za celou sezónu se pohybuje okolo 5 procent,“ říká Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské, která je hlavním dodavatelem tepla v regionu.
Klíčovými výrobními zdroji byly i v této sezóně uhelné kotle, které až z 20 procent spolu spalují biomasu, a také jeden kotel čistě biomasový. Aktuálně v Komořanech vrcholí stavba nové teplárny na odpad tzv. ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) a také výstavba nového paroplynového bloku. Zkušební provoz obou těchto zařízení by měl být spuštěn na konci roku. Do trvalého provozu by pak měly tyto zdroje přejít na jaře příštího roku.
Mimo topnou sezónu zvládne veškerou potřebnou tepelnou energii zajistit ZEVO. V zimních měsících a ve špičkách ho doplní kotel na biomasu a případně paroplynový blok. Teplárna aktuálně zvažuje investici i do dalších technologií, jako jsou například plynové motory nebo bateriové úložiště, které by doplnilo stávající portfolio teplárny. Konec uhlí by v Komořanech měl nastat nejpozději v roce 2029.