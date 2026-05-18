V mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí 22. května kapela GREEN SMÅTROLL

V mosteckém Rokáči Vinohrady vystoupí v pátek 22. května absolutní špička tuzemského ska a reggae jazzu, kapela GREEN SMÅTROLL.
Matadoři české ska scény, Green Småtroll, oslaví v prosinci 25 let od svého vůbec prvního koncertu. Své ska, ska-jazz, early reagge a rocksteady zahráli za tu dobu mnohokrát na pódiu spolu s takovými legendami žánru jako jsou New York Ska-Jazz Ensemble, Rotterdam Ska Jazz Foundation, Mr. T-bone All Star Band, Yellow Umbrella, Skalariak, Irié Revoltés, The Slackers, Babylon Circus, Doreen Shaffer and Moon Invaders, Los Granadians a mnoha dalšími. Kapela si nejvíce cení spolupráce s Royem Ellisem, se kterým měla tu čest vystoupit na dvou koncertech jako jeho doprovodná kapela a měla tak možnost zahrát si naživo prvotní reggae a ska skladby, které určovaly módu a tep celé této kultury po desítky let. Frontmanem kapely je Filip Kaňkovský, výrazný český divadelní a filmový herec a hudebník, známý svým atypickým vzhledem a charismatickým projevem. Od roku 2014 je členem činohry Národního divadla v Praze.
Filip Kaňkovský – zpěv, klávesy, Adam Andres – kytara, Jakub Golla – basa, Martin Kuzma – bicí, Roman Volf – trubka, Filip Kučera – alt saxofon, Zbyněk Polívka – tenor saxofon, Štěpán Janoušek – trombón.
Rokáč Vinohrady, pátek 22. května. Začátek koncertu mezi 20. a 21. hodinou. Vstupné po předchozí rezervaci 250 Kč, na místě bez rezervace 300 Kč. Počet míst je omezen, rezervace vstupenek zde: https://1url.cz/lr0V6