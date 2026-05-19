Dlouholetý primář gynekologicko-porodnického oddělení v Mostě Jiří Krhounek se rozhodl 1.června předat vedení svému nástupci

K 1. červnu se připravuje předání vedení gynekologicko-porodnického oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most. Stávající primář Jiří Krhounek se rozhodl předat vedení oddělení dr. Myroslavu Shmanovi, kterého v uplynulých letech systematicky připravoval jako svého nástupce.
Jiří Krhounek nadále zůstane součástí týmu oddělení, kde se bude věnovat odborné činnosti, operativě a předávání dlouholetých zkušeností svým kolegům. Nový primář Myroslav Shmano bude navazovat na dosavadní vysokou odbornou úroveň pracoviště a dále rozvíjet gynekologicko-porodnické oddělení v souladu s nejmodernějšími trendy současné medicíny. V rámci plánovaného rozvoje je cílem zejména rozšíření spektra gynekologické operativy, podpora moderních miniinvazivních metod, rozvoj specializovaných výkonů a další posílení komplexní péče v oblasti gynekologie, porodnictví a perinatologie.
Součástí dalšího směřování oddělení bude také prohloubení spolupráce s ambulantními gynekology v regionu, pokračující modernizace péče o pacientky a zvyšování komfortu poskytovaných služeb. Poskytování zdravotní péče v rámci oddělení zůstává plně zachováno bez jakýchkoliv omezení.
Nemocnice Most poděkovalo Jiřímu Krhounkovi za jeho dlouholetou práci, odborný přínos a významný podíl na rozvoji gynekologicko-porodnického oddělení a přeje dr. Myroslavu Shmanovi mnoho úspěchů v nové funkci.
Na fotografii: nastupující primář gynekologicko-porodnického oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most dr. Myroslav Shmano.