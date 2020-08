Až se otevře jezero Most, uvidíte na něm například „výparoměr“

Správa jezera Most obnáší celou řadu odborných činností, mezi jinými také vodohospodářské monitorování. Správce jezera, Palivový kombinát Ústí, provádí přesná měření kolísání množství vody v jezeře VÝPAROMĚREM prostřednictvím svého mosteckého střediska. Až v září na hladině jezera zahlédnete tento přístroj, budete vědět, k čemu slouží!

Za posledních několik let byla na Mostecku prokázána zvyšující se teplotu vzduchu a pokles množství srážek zejména v letním období, a navíc se tato lokalita nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Jezero Most je neprůtočné a problematika výparu z vodní hladiny je klíčovým faktorem, jež hraje zásadní roli ve vodohospodářské bilanci vodního díla. Na základě dat z plovoucího výparoměru se Palivový kombinát Ústí snaží kvantifikovat množství vody, které bude v budoucnu potřeba pro udržení stálé provozní hladiny jezera Most.