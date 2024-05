Berenika Peštová: Nový stavební zákon?

Platit začne, ale čeká se velký průšvih

MOST – Od 1. července má začít platit nový stavební zákon. Stavební úřady jsou však v rozpacích, protože nikdo pořádně neví, jak vše má fungovat. Hnutí ANO navrhovalo spuštění digitalizace stavebního řízení a územního plánování odložit na příští rok. Poslankyni za Mostecko Berenice Peštové jsme položili otázku: „Jaká je v souvislosti se spuštěním nového stavebního zákona aktuální situace?

Zjednodušeně řečeno -velmi nejistá a velmi nepřipravená. Slovy naší kolegyně Kláry Dostálové „To je jitrnice, jakou svět neviděl!“. O tom, že to bude jeden velký průšvih svědčí i to, že pan ministr Ivan Bartoš dva měsíce před spuštěním občany vyzývá, aby si svá stavební řízení raději zahájili ještě podle starého zákona. To ale stavební úřady extrémně zahltí. Navíc, zatím není ani vysoutěžený dodavatel digitalizace, protože Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil ministerstvu pana Bartoše veřejnou zakázku pro netransparentnost. Odložení spuštění digitalizace jsme navrhovali vloni na podzim a znovu letos v březnu, když už je jasné, že na vyzkoušení nebude dost času a stavební řízení to může přivést do velkého chaosu. V souvislosti s novým stavebním zákonem se navíc mluví pouze o jeho výhodách, ale ministerstvo pro místní rozvoj lidem jaksi zapomíná říct, že vyšplhají extrémně vysoko některé poplatky. Například zatímco podle starého zákona lidé platí za povolení na vybudování studny čtyři sta korun, podle nového zákona to bude deset tisíc korun.