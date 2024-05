NOVÝ KAUFLAND, KTERÝ SE MÁ STAVĚT V MOSTĚ, ŽÁDAL O PRODLOUŽENÍ

Se stavbou nového, v pořadí druhého, Kauflandu v Mostě nad Baumaxem by se mělo začít nejpozději do dvou let. Do té doby musí Kaufland s městem podepsat kupní smlouvu na pozemky. Další prodlužování termínu mostečtí zastupitelé zamítli.

Společnost Kaufland záměr s vybudováním druhé prodejny avizovala již před několika lety. Dosud se ale nic nedělo. Prodlení vysvětloval Kaufland změnami v projektu a posléze čekáním na stavební povolení. To letos již od stavebního úřadu Magistrátu města Mostu získal. „Můžeme potvrdit, že disponujeme platným stavebním povolením a v současné době se připravuje technické provedení stavby tak, aby odpovídalo zadaným kritériím v rámci povolení,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Kaufland a.s. Renata Maierl.

Kaufland v rámci stavebního povolení musí vybudovat také areálové komunikace, parkoviště, veřejně přístupné chodníky, zastávky MHD, rozšíření vjezdu účelové komunikace či změny dopravního značení.

Součástí stavby je i splašková a dešťová kanalizace včetně přeložky. Právě s kanalizací a vodohospodáři má Kaufland největší potíže. Je to největší zádrhel, proč se kolem stavby stále nic neděje. Je to i důvod, proč Kaufland před pár dny žádal mostecké zastupitele o prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem. Prodloužení chtěl o 18 měsíců. Zastupitelé ale žádost neschválili. „Nebráníme se investiční akci, ale díky neustálému prodlužování termínu, jako správní hospodáři, raději přistoupíme k novému jednání o prodeji dle aktuální cenové mapy, jež se oproti ceně z roku 2020 navýšila o zhruba 34 procent,“ zdůvodnila radní Jana Falterová Zudová. Kaufland tak musí s městem uzavřít novou kupní smlouvu, a to nejpozději do 20 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení. „Stavební povolení nabylo právní moci letos 28. února. Je platné dva roky, tedy do 28. února 2026. V této době by měl stavebník zahájit výstavbu. V žádosti uvedl, že stavbu dokončí do 1 roka od jejího zahájení,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Zda-li to ale Kaufland termíny dodrží, zatím není jisté. Na dotaz týdeníku Homér, kdy společnost se stavbou začne, dostává stále stejnou odpověď. „Bohužel v tuto chvíli nemůžeme ještě blíže specifikovat termín zahájení stavby ani termín otevření,“ reagovala na opakovaný dotaz mluvčí Kauflandu.

„Pokud stavebník v dané lhůtě výstavbu nezahájí ani nepožádá o prodloužení platnosti, stavební povolení propadá. V případě, že by stavbu zahájil a do lhůt nestíhal, pak by se řešilo prodloužení lhůty k dokončení stavby,“ dodala mluvčí mosteckého magistrátu.

„Novinkou pro mostecký Kaufland budou moderní technologie, jako je např. K-SCAN, který umožňuje skenovat výrobky pomocí ručních scannerů nebo mobilních telefonů a nákup zaplatit rovnou u samoobslužné pokladny nebo zákaznické terminály, které rychle ověřují ceny, složení výrobků a poskytují informace o akčních nabídkách,“ vyjmenovala některé novinky mluvčí Kauflandu. Na parkovišti budou rychlodobíjecí stanice pro elektromobily.