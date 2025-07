Orlen Unipetrol ohlásil konec podpory litvínovskému hokeji, HC Litvínov vidí dál prioritu ve výchově mádeže

Orlen Unipetrol po nadcházející sezoně hokejové extraligy skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu Verva Litvínov. Důvodem jsou přetrvávající problémy na evropském a českém rafinérském a petrochemickém trhu. Na rozhodnutí skupiny Orlen ukončit svou účast v akciové společnosti HC VERVA Litvínov a.s. reagovalo nejen město Litvínov a zastupitelé města, ale také HC Litvínov, sportovní spolek, který se věnuje mládežnickému sportu a výchově mladých hokejistů v Litvínově. Je také historicky vlastníkem extraligové licence. Podle vyjádření předsednictva klubu sportovní spolek rozhodnutí Orlenu zaskočilo. „Toto rozhodnutí respektujeme jako legitimní krok soukromé společnosti. Zároveň bychom chtěli poděkovat skupině Orlen za dosavadní podporu litvínovského hokeje, zejména jeho profesionální složky, kam proudila většina jeho finanční pomoci,“ uvedlo předsednictvo spolku ve svém prohlášení. Výchova mladých sportovců zůstává pro spolek dál prioritou.

Už v minulosti Orlen jako majoritní vlastník akciové společnosti HC VERVA Litvínov a.s. veřejně nabízel klub potenciálně novým zájemcům k prodeji. „Uvědomujeme si, že pro litvínovskou veřejnost nejde o pozitivní zprávu a že rozhodnutí skupiny Orlen může mít zásadní dopad na budoucnost hokeje v našem městě. Jako menšinový akcionář akciové společnosti HC VERVA Litvínov a.s. toto rozhodnutí respektujeme a akceptujeme. Zároveň ale považujeme za nutné otevřeně informovat veřejnost o tom, co se děje, a také přiblížit naše nejbližší kroky. Na podzim loňského roku jsme jako spolek a minoritní akcionář iniciovali jednání se zástupci představenstva HC VERVA Litvínov a.s. s cílem otevřít diskusi o dlouhodobé koncepci a možnostech propojení mládežnického a profesionálního hokeje v Litvínově. Již v polovině roku 2024, kdy představenstvo HC VERVA Litvínov a.s. přišlo s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti HC VERVA Litvínov a.s., jsme cítili potřebu k takovému jednání zástupce HC VERVA Litvínov a.s. vyzvat. Předložili jsme čtyři varianty spolupráce. Zpočátku se zástupci představenstva akciové společnosti přikláněli k variantě co nejužšího propojení profesionálního a mládežnického hokeje, kterou jsme začali dále rozpracovávat. Z dalšího jednání ovšem vyplynulo, že předmětem zájmu společnosti Orlen a HC VERVA Litvínov a.s. není vstup do sportovního spolku a členství ve spolku odmítli. Spolek byl informován, že předmětem skutečného zájmu je především převedení vlastnictví extraligové licence a registračního čísla, které jsou historicky vedeny na HC Litvínov, sportovní spolek,“ uvádí dále ve svém prohlášení předsednictvo HC Litvínov. Z právní analýzy spolku vyplývá, že převod licence a daňová zátěž vyplývající pro spolek by mohly být z právního hlediska problematické, zejména s ohledem na ekonomický vývoj akciové společnosti HC VERVA Litvínov a.s., která v uplynulých letech opakovaně vykazovala ztrátu a snížila svůj základní kapitál. „Rádi bychom zdůraznili, že držení licence sportovním spolkem není výrazem nedůvěry vůči akciové společnosti, ale způsobem, jak chránit kontinuitu a budoucnost hokeje v Litvínově. V případě jakékoli změny vlastníka či strategického směřování akciové společnosti zůstává touto formou zajištěno, že licence a tedy i samotný klub zůstane pevně spjat s městem Litvínov a jeho hokejovou tradicí. Tento přístup nám připadá jako odpovědný vůči historii klubu, sportovním úspěchům, osobnostem, které v hokejovém klubu vyrostly, místní komunitě a stovkám dětí, které jsou jeho součástí,“ uvádí se dále v prohlášení sportovního spolku.

Licence k účasti v extralize ledního hokeje nikdy nebyla v držení žádné z akciových společností, které v minulosti provozovaly profesionální hokej v Litvínově – ať už se jednalo o názvy jako HC Chemopetrol, HC Benzina nebo HC VERVA. Po celou dobu byl a je držitelem licence HC Litvínov, sportovní spolek, jakožto právní nástupce původního oddílu TJ CHZ ČSSP Litvínov. Za posledních třicet let přitom držení licence ze strany spolku nikdy nebylo předmětem sporu a nevznikl v této oblasti žádný problém. Tento oddíl prošel v průběhu let přirozeným vývojem přes občanské sdružení až do dnešní podoby autonomního sportovního spolku s vlastními stanovami, členskou základnou a volenými orgány. Držení licence tak není jen otázkou formality, ale především zachování kontinuity, historického odkazu a odpovědnosti vůči komunitě města Litvínov. Napříč celou republikou je běžnou praxí, že licence k účasti v soutěžích zůstává v převážné většině v držení sportovních spolků nebo mládežnických organizací. Tento model odráží nezbytnou provázanost a vzájemnou podporu mezi mládežnickou a dospělou složkou klubů. To platí jak pro extraligové celky, tak pro kluby v nižších soutěžích.

Prioritou a stěžejní činností sportovního spolku i nadále zůstává výchova mládeže. Aktuálně zajišťuje sportovní přípravu téměř 300 dětí v ledním hokeji a krasobruslení, spolupracuje se školkami a školami v regionu. Je jedinou hokejovou akademií ČSLH v Ústeckém kraji hrající ve všech kategoriích nejvyšší soutěže a přirozeným centrem pro rozvoj talentovaných mladých sportovců.

„Současný vývoj vnímáme velmi citlivě a s plnou vážností. Proto hledáme cesty, jak se aktivně zapojit do řešení nastalé situace. Již nyní jsme oslovili několik osobností z řad bývalých hráčů, reprezentantů, olympijských vítězů, hráčů NHL i zástupců fanklubu. Naší snahou je vést otevřený dialog a včas o vývoji informovat také zástupce města Litvínov, kteří sdílejí stejnou míru zodpovědnosti a zájmu o budoucnost litvínovského hokeje jako sportovní spolek. Zároveň věříme ve společenskou odpovědnost všech zúčastněných stran a v to, že společně zvládneme zachovat osmdesátiletou tradici, která je s Litvínovem a jeho hokejovou značkou neodmyslitelně spjatá. Uděláme vše pro to, aby hokej v našem městě zůstal a patřil i nadále mezi elitu a legendu českého sportu,“ uvádí předsednictvo sportovního spolku v prohlášení.