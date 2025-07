Na zámek Valdštějnů dorazí 3. července Chuchel, Kekel a Chrchel

Litvínovský Zámek Valdštejnů zpřístupní 3. července novou interaktivní výstavu. Jmenuje se Zachuchleno a vznikla na motivy oblíbené hry Chuchel od renomovaného českého herního vývojářského studia Amanita Design.

Interaktivní výstava o zrodu přátelství je ideální pro děti do deseti let, ale samozřejmě i pro jejich rodiče. Expozice je zavede do prostředí počítačové hry Chuchel českého studia Amanita Design. Návštěvníci, kteří na výstavu vstoupí, se ocitnou v prostředí, které je velmi inspirované oblíbenou hrou. Hrdiny jsou animované postavičky Chuchel, Kekel a Chrchel. Chuchel a Kekel se nejdřív nemají rádi a bojují o třešeň. V jednu chvíli si řeknou, že budou spolupracovat, a od té doby, co si pomáhají, už se vše vyvíjí jen dobře.

Chuchel návštěvníky provází nejprve částí, která interaktivním způsobem přiblíží historii animace. Vyzkoušet si bude možné různé animační techniky a dokonce natočit vlastní film. Interaktivní výstava představí animaci v její současné podobě.

Ve druhé části se návštěvníci ocitnou v herně, která simuluje prostředí počítačové hry. V ní se společně s Chuchlem vydají na velkolepou dobrodružnou výpravu při honbě za třešní, kterou se postavička usilovně snaží získat a sníst. Budou zde instalovány objekty, do kterých se dá mluvit nebo je oživovat, hrát divadlo nebo založit kapelu. Do objektů lze vlézt, hrát si s nimi a zároveň plnit nejrůznější úkoly. Některé zvládnou děti samy, k vyřešení dalších však budou potřebovat spolupracovat. Nechybí ani animační koutek a návštěvníci si budou moci vyzkoušet i samotnou hru, která byla výstavě předlohou.

Výstava byla poprvé otevřena ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy v roce 2019. Od té doby putuje po České republice

Animovaný Chuchel ze změti chlupů a smetí vznikl ve studiu Amanita Design, které stvořilo i třeba Samorost nebo Machinarium. Jde o animovanou grotesku. Postavička může někoho sežrat, někoho nakopnout nebo někam odběhnout. Nabízí se řada variant animovaných situací. Chuchel se prodává i mimo Česko. Původně měl černou barvu, tvůrci ji ale po stížnostech zahraničních hráčů, že postavička příliš připomíná tzv. blackface, tedy karikaturistické zobrazení Afroameričanů, za něž se převlékali bělošští komici, změnili na oranžovou.

Geniální česká hra Chuchel zbořila světové žebříčky. Kromě nadšených ohlasů hráčů z celého světa získala Amanita Design za tento svůj počin mimo jiné „herního Oscara.