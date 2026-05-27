Obce můžou žádat kraj o dotaci na poštu

Menší obce v regionu si budou moct od 1. června 2026 podat elektronickou žádost na finanční prostředky z dotačního programu „Počta Partner pro obce v Ústeckém kraji 2026“. Dotační program je určen k částečnému krytí nákladů/výdajů spojených s provozem pošty Partner v obcích do 3 000 obyvatel (k 1. 1. 2026).
Žadateli mohou být obce, příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky, obchodní společnosti ve 100% vlastnictví ÚSC, právnické osoby a fyzické osoby podnikající. Dotační program byl vyhlášen a zveřejněn na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 21.04.2026.
Příjem žádostí bude od 1. do 30. června 2026. Žádosti budou přijímány prostřednictvím Portálu dotací a služeb Ústeckého kraje. Celkový objem finančních prostředků je 6 890 000 Kč. Minimální výše dotace pro obce činí 30 000 Kč a pro podnikatele 15 000 Kč.
Maximální výše dotace činí pro obce 100 000 Kč a pro podnikatele 30 000 Kč.
Informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách: Pošta Partner pro obce v Ústeckém kraji 2026: KÚ Ústecký kraj, kam budou postupně vkládány další potřebné dokumenty. Další informace rádi poskytnou pracovníci krajského úřadu:
Bc. Zdenka Broumská 475 657 225 broumska.z@kr-ustecky.cz
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677 svarcbachova.n@kr-ustecky.cz
Ing. Tomáš Vaněk 475 657 511 vanek.t@kr-ustecky.cz
Dotační program již byl prezentován na seminářích pro obce ke krajským dotačním titulům, které se konaly 5. 3. a 13. 3. 2026.