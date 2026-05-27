Kometa! přinese verneovský příběh plný odvahy, důvtipu i zamyšlení

Divadlo rozmanitostí čeká 29. května třetí, a před prázdninami poslední premiéra letošní sezóny. Hravá a živelná inscenace v novocirkusovém stylu s názvem Kometa! v režii Josefa Kačmarčíka bude uvedena na Aréně Městského divadla v Mostě.
Dobrodružný příběh o osudech několika obyvatel letících na kusu Země vesmírem vychází z vědeckofantastického románu Julese Verna s příznačným názvem Na kometě. V adaptaci Josefa Kačmarčíka se původní text nicméně výrazně proměnil a získal modernější nádech. „Vernův příběh je spíše takový vesmírný cestopis. Snažili jsme se zachovat ducha předlohy, postavy a hlavní dějové zvraty, ale hodně jsme proměnili kulisy. Z koloniálního retra do modernějšího sportovního prostředí. Také jsem se pokoušel udělat příběh oproti originálu dramatičtější,“ říká režisér inscenace Josef Kačmarčík.
S tím souvisí i výraznější tematický posun, který inscenace s podtitulem „Překoná láska k národu a vlasti hranice vesmíru i sílu gravitace?“ nabízí. Úprava Josefa Kačmarčíka řeší více téma národnostní řevnivosti, kterou musí lidstvo překonat tváří v tvář společné krizi. Tomu napomáhá i scénografický rámec olympiády, na které se postavy v úvodu setkávají, aby společně soupeřili v jednotlivých olympijských disciplínách. Když však do Země nečekaně narazí kometa, která část jejího povrchu strhne a unáší s sebou, musejí se vesmírní trosečníci naučit především spolupracovat.
„Pro mě je nejdůležitějším tématem právě víra ve schopnost lidstva spojit se a spolupracovat, když se dostane(me) do průšvihu,“ navazuje režisér a dodává, že dalším podstatným tématem je samotné verneovské dobrodružství. „Žízeň lidí po vědění, jejich snaha něco vyzkoumat a zjistit, jak na tom jsou, se kterou se pojí i určitá naivita a až dětský pohled na to, že problémy se dají překonat a věci mohou dopadnout dobře. To mi přijde, že je takový vzkaz pro nás všechny.“
Dobrodružnému charakteru inscenace napomáhá také akrobatická složka, konkrétně prvky závěsné akrobacie na šálách, kterých se zhostí jak herci souboru Divadla rozmanitostí, tak profesionální pohybáři Lukáš Šimon a Markéta Mrákotová. Pohybová stylizace inscenaci dodává výraznou složku humoru, zároveň umožňuje originálním způsobem znázornit vesmír a nejrůznější zákoutí sluneční soustavy.
„I v tom se, doufám, přibližujeme verneovské poetice. Nevyjadřujeme věci přímou nápodobou, nesnažíme se o jejich dokonalé ztvárnění, ale nahrazujeme je hravostí,“ zakončuje Josef Kačmarčík.
Inscenace pro věkovou kategorii 8+ doprovázená živou kapelou a koncipovaná také na venkovní produkci bude tedy po My děti ze stanice ZOO a Dr. Dolittlovi další výraznou premiérou letošní sezóny. O scénické ztvárnění a kostýmy se postarali Michal Spratek s Lindou Holubovou, o hudební nastudování pak Tomáš Alferi. Pohybově na inscenaci spolupracoval Lukáš Šimon a choreografie na šálách se zhostila instruktorka vzdušné akrobacie Veronika Smolková.
Režie a adaptace: Josef Kačmarčík, výtvarný koncept: Michal Spratek a Linda Holubová, ramaturgie: Hana Marvanová a Markéta Bocková, hudba: Tomáš Alferi, pohybová spolupráce: Lukáš Šimon, choreografie na šálách: Veronika Smolková, světelný design: Tomáš Mutinský.
Hrají: Július Kubaščík, Tadeáš Horehleď, Marek Moravec, Tereza Alferi, Jan Hönig, Barbora Schusswohlová, Martin Melicher, Quido Kublák, Jitka Brožová, Pavel Zikmund, Kateřina Kluchová, Jakub Drahorád, Tomáš Mutinský, Lukáš Šimon, Markéta Mrákotová