Nepoznáte kurýra?

Mostečtí kriminalisté se obrací na širokou veřejnost v prověřovaném podvodu a pátrají po neznámém muži. Policisté se zabývají případem falešné záminky k investování do kryptoměny, při kterém přišla poškozená o mnoho peněz. Pachatelé ženu přesvědčili o velkém až nereálném výdělku. Ta tomu bohužel uvěřila. Cizí osobě fyzicky předala finanční obnos, respektive údajnou investici. „V této souvislosti pátráme po totožnosti neznámé osoby, která peníze od poškozené převzala. K předání došlo v Mostě, ale neustanovený muž může být odkudkoliv. Pokud osobu poznáváte, neváhejte kontaktovat linku 158, protože ta je velmi důležitá v probíhajícím trestním řízení. Svými informacemi můžete přispět kriminalistům k řádnému objasnění tohoto podvodu. Děkujeme za případnou spolupráci,“ uvádí mluvčí PČR Václav Krieger.