V Cetralu startuje 27. května série přednášek s yzioterapeutkou Klárou Serafinovou

Už 27. května v 17 hodin startuje v C-Zóně mosteckého Centralu série přednášek s fyzioterapeutkou Klárou Serafinovou. První setkání se uskuteční na téma Povídání o těle a pohybu z pohledu fyzioterapie. Zjistíte, jak naše tělo funguje jako dokonale propojený celek od hlavy až k patě, proč jsou správné pohybové návyky tak důležité a jak může i obyčejná chůze pomoci k větší vitalitě a udržení mládí. Návštěvníky čeká praktické a srozumitelné povídání bez složitostí, které vám může změnit pohled na vlastní tělo i každodenní pohyb. Vstupné je zdarma.
Další témata, na která se můžete těšit je Onemocnění prsu a návrat zpět do kondice 24. 6. a Dech jako nástroj pro zdraví i klid 30. 9.