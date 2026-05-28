ZUŠ F.L.Gassmanna otevře dveře všem zájemcům

Základní umělecká škola F.L.Gassmanna Most pro 1200 žáků se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně-dramatických oborů otevře své dveře veřejnosti a zájemcům.
Ve všech oborech sklízí ZUŠ F.L.Gassmanna Most již pravidelně úspěchy na soutěžních pódiích. ZUŠ má nezastupitelnou úlohu v rozvíjení talentu, podněcuje tvůrčí činnosti, nabízí žákům smysluplné využití volného času a napomáhá při tvorbě pevného hodnotového žebříčku. Řada žáků naší školy pokračuje ve studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a stávají se profesionály ve svém oboru.
Organizace vzdělávání
• přípravné studium prvního stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let věku
• základní studium prvního stupně má 4 – 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku
• základní studium druhého stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku
• studium pro dospělé a studenty má studium nejvýše 4 ročníky a je určeno pro žáky od 19 let věku, délka studia se určuje dle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.
Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, výjezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
Vzhledem k tomu, že vzdělávaní na ZUŠ systematická činnost, která je prováděná v rámci odborně stanovených kritérií nelze ji chápat jako volnočasovou aktivitu nebo zájmovou činnost provozovanou ve školských zařízeních.