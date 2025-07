Na Mostecku vypadl proud

Mostecko, stejně jako část České republiky, postihl black out. Záchranné složky se věnují především vyprošťování lidí z výtahů. V Unipetrolu RPA probíhá kontrolované spalování plynu na polních hořácích. Tento proces provází tmavý kouř. Elektrárny skupiny Sev.en Česká energie, které vyrábí energii z uhlí vytěženého právě na Mostecku, jsou schopny ostrovního provozu a startu ze tmy. „Elektrárna Chvaletice i Elektrárna Počerady se udržely v provozu a v současné době vyrábí energii pro vlastní spotřebu. Jsme připraveni na pokyn ČEPS okamžitě začít dodávat energii do přenosové sítě. Teplárna Kladno energii vyrábí a dál do sítě dodává,“ informovala mluvčí skupiny Eva Maříková. ČEPS na obnovení dodávek elektřiny pracuje.