Bojovníci z SK LEON MOST přivezli titul MISTR SVĚTA

V Rakouském městě Wegrein proběhl tento víkend velký svátek příznivců bojových umění a sportů. Světová federace WMAC zde uspořádala Světové hry bojových umění. V rámci těchto her proběhlo mistrovství světa asociace WKU. Turnaje se zúčastnil také mostecký SK LEON s reprezentačním trenérem Petrem Václavíkem. Do republiky se ze světových her vrátili jako mistři světa ve třech kategoriích jeden vicemistr světa a dva držitelé bronzových medailí.

Výsledky závodníků SK Leon na Světových hrách 2021 v průběhu, kterých proběhlo Mistrovství světa WKU: 1. místo Zdeněk Marel LC muži -80 kg, 1. místo Matyáš Vítězslav Vítek LC kadeti +70 kg, 1. místo Matyáš Vítězslav Vítek PF kadeti +70 kg, 2. Místo Štěpán Zuda PF kadeti -65 kg, 3. Místo Zdeněk Marel LC muži -75 Kg, 3. místo Štěpán Zuda PF kadeti +70 kg.