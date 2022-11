Legendární a „opravdová bigbítova“ kapela BRUTUS se opět vrací 25. listopadu do Mostu, do Music arény Nový Obzor !! Bude to zase téměř čtyřhodinová show a uslyšíte samozřejmě všechny hity. A pozor ! BRUTUS a Music aréna Nový Obzor kašlou na inflaci a vstupné zůstává stejné jako minule.

Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč.

Předprodej v síti Ticketlive.cz právě zahájen: https://www.ticketlive.cz/…/brutus-live-show-novy-obzor…