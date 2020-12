Budoucí elektrikáři mají díky těžařům novou učebnu

Novou elektrolaboratoř pro výuku oboru elektrikář a elektrotechnik mají ve Střední škole technické v Mostě – Velebudicích. Bezmála šest set tisíc korun na její vznik věnovala Vršanská uhelná z grantového programu Chytré hlavy.

Učebna s šesti pracovními místy pro dvanáct žáků je vybavena panely pro nácvik nejrůznějších elektrických zapojení, zásuvkovými okruhy, jističi, chrániči, vypínači, čidly pohybu, stmívači osvětlení a další technikou, která se využívá zejména při domovních elektroinstalacích. „Jedná se o základní vybavení, které žákům umožní vyzkoušet si například zapojení zářivky, propojení ventilátoru se světlem a další dovednosti. Do budoucna chceme vybavení rozšířit například o zabezpečovací systémy a inteligentní instalace,“ uvedla Jaroslava Škoudlilová, vyučující elektro předmětů.

Za vybudováním nové učebny stojí čtvrt roku intenzivní práce, kdy pomáhali i žáci a studenti školy pod dohledem mistrů odborného výcviku. „Od svého zářijového nástupu do funkce ředitelky školy jsem si vzala dokončení tohoto projektu jako prioritu a jsem ráda, že se nám jej povedlo dokončit i s přispěním našich žáků, kteří získali moderní prostor pro kvalitnější výuku. Poslouží nejen 46 studentům maturitního oboru elektrotechnik a 65 žákům v učebním oboru elektrikář, ale i studentům v dalších oborech a také technickému kroužku, který hodláme rozvíjet ve spolupráci se skupinou Sev.en Energy,“ konstatovala Radmila Krastenicsová, ředitelka SŠT Most.

„Chceme, aby technické vzdělávání děti bavilo. Uvědomujeme si, že společnosti z naší skupiny techniky potřebují, proto se snažíme přivést děti k technickým oborům při studiu nebo ve formě zájmového kroužku. S velebudickou průmyslovkou bychom chtěli navázat širší spolupráci a partnerství,“ uvedla mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.