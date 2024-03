Bývalý přítel na návštěvě

Policisté obvodního oddělení Zahradní předali sdělení podezření 40letému muži z Loun ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a krádež vloupáním. Ten se v září loňského roku vrátil z výkonu trestu odnětí svobody a dva měsíce bydlel u své přítelkyně. Obydlí pak musel opustit. V úterý tohoto týdne dostal muž nápad, že svou bývalou přítelkyni navštíví. Zvonil, klepal, ale nikdo neotevřel. Tak ho nenapadlo nic lepšího, než se do bytu násilím vloupat. V bytě chtěl prý na ženu jen počkat. Zřejmě z dlouhé chvíle dostal další skvělý nápad. Našel dvě velké tašky, které naplnil elektronikou, oblečením a drogerií. Plán byl jasný. Vše odnést. Před odchodem z bytu si dal ještě sprchu. Pak ho prý údajně trápilo svědomí, protože se zachoval špatně a nechal nezajištěný byt bývalé přítelkyně. Vrátil se zpět s tím, že na ní přeci jen počká. Koukal na televizi, ale poškozená stále nešla. Podezřelý ji šel naproti do zaměstnání. Nepotkal ji, zřejmě se minuli. Ta totiž už čekala nevěřícně před svým bytem. Žena ihned kontaktovala policisty. Ti nezvaného bývalého přítele zadrželi, převezli do cely a všechno musel vysvětlit na služebně. Ke všemu se přiznal. Teď mu ovšem hrozí návrat do vězení. Tam může strávit další až dva roky v případě odsouzení.