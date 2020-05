Cena města pro neobyčejné lidi v době epidemie – NOMINUJTE!

Znáte ve svém okolí člověka, který se bez nároku na odměnu zapojil do pomoci v boji proti koronaviru a zaslouží si ocenit za pomoc a mimořádné pracovní nasazení? Nyní máte možnost těmto hrdinům všedních dnů vyslovit svůj díky. Nominujte ho! Nominace vyhlásil primátor Mostu Jan Paparega.

Obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Bez nároku na odměnu si dokáží ukrojit část svého volného času k tomu, aby se věnovali pomoci druhým. Jsou inspirací pro druhé. V souvislosti s onemocněním Covid-19 se spustila obrovská vlna pomoci a solidarity.

„Nesmírně si vážím toho, že se v dnešní době stále najdou lidé, kteří bez nároku na odměnu konají dobro pro druhé. Dobrovolnická práce, pomoc neziskových organizací a zapojení firem je chvályhodná v každé době. Stává se, že dobré skutky bereme jako samozřejmost. Proto si právě dobrovolníci zaslouží naši pozornost a poděkování,“ říká o nominaci primátor města Mostu Jan Paparega.

Své návrhy můžete posílat až do 31. července 2020. Stačí vyplnit stručný návrh na ocenění, který si stáhnete níže v odkazu. Vyplněný návrh můžete doručit na adresu Magistrát města Mostu, oddělení kancelář primátora a tajemníka, Radniční ½, 434 69 Most. Odevzdat ho můžete také do schránky „Mostecké listy“ v informační recepci v přízemí budovy magistrátu nebo naskenovaný odeslat na e-mailovou adresu listy@mesto-most.cz. Na podzim se pak uskuteční slavnostní přijetí nominovaných dobrovolníků v obřadní síni.