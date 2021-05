ČERNÍ ANDĚLÉ SLAVÍ OSMÝ ČESKÝ TITUL!

Už od prvních minut zápasu se hrála rychlá házená a týmy se střídaly ve vedení, jenže to Slavii vydrželo jen zhruba do desáté minuty, kdy jim mostecký tým poprvé lehce odskočil na rozdíl dvou branek. Náskok už se protihráčkám stáhnout nepodařilo, naopak domácí do konce poločasu navýšili svůj náskok na sedm branek (20:13).

Ve stejném rytmu se odvíjel i druhý poločas, Černí andělé soupeřkám nedovolili přiblížit se na dostřel, ve čtyřicáté minutě byl rozdíl ve skóre už deset branek. Kvalitní a tvrdá obrana domácím skvěle fungovala a v brance se skvělými zákroky zaskvěly obě brankářky domácích.

Jiří Tancoš, trenér DHK Baník Most: „Dneska nám utkání mimořádně vyšlo, podali jsme jeden z nejlepších výkonů v této sezoně a jsem rád, že nám to vyšlo zrovna ve finále. Skvěle nám fungovala obrana i ve spolupráci s brankařkami, vycházelo nám prakticky všechno a jsem moc rád, že jsme mohli takový výkon předvést před fanoušky, kteří nám opět výrazně pomohli.“