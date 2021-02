ČERNÍ ANDĚLÉ uspěli v Prešově, přivezli jednoznačnou výhru

Dlouhá cesta na Slovensko se Černým andělům vyplatila, z Prešova si přivezli dva body za jednoznačnou výhru 38:25 (20:10).

„Zápas na Slovensku se nám vydařil, obzvlášť první poločas jsme měli velmi dobrý, od počátku utkání jsme šli za vítězstvím. Věděli jsme, jak mohou být hráčky Prešova nebezpečné ve střelbě z dálky a nedali jsme jim v úvodu příliš příležitostí ke skórování. Velmi dobře nám fungovala obrana, Eva Bezpalcová, která tentokrát v brance začínala, si v první půli připsala několik velmi důležitých zákroků, dařilo se nám snadno proměňovat šance, nebáli jsme se střílet z dálky a dařilo se nám i z rychlých protiútoků. Poločasový desetibrankový rozdíl odpovídal obrazu hry, předvedli jsme hezkou první půli v pěkném tempu,“ komentoval po zápase výkon mosteckých hráček asistent trenéra Ondřej Václavek.

„Druhý poločas už z naší strany byl trochu pomalejší, nebyli jsme v obraně tak důrazní, ale měli jsme utkání pod kontrolou, navíc jsme zkoušeli i další typy obran, které v současnosti trénujeme,“ doplnil Ondřej Václavek s tím, že došlo i k protočení sestavy, jak už je v týmu Černých andělů zvykem. Soupeř navíc ve druhém poločase i výrazně přitvrdil a bylo z toho několik velmi tvrdých zákroků. „Vracíme se sice s pár šrámy, ale nemělo by se jednat o nic, co by nás nějak limitovalo před nadcházející odvetou v Dunajské Stredě,“ uzavřel Ondřej Václavek.