Černí andělé začnou ligu na konci srpna, Ligu mistrů hrát nebudou

Zápasem o posledním srpnovém víkendu (28. – 29. srpna) se Zlínem začnou házenkářky Baníku Most nový ročník nejvyšší domácí soutěže, internacionální MOL ligy. Liga mistryň bude v nadcházející sezoně bez české účasti.

V česko – slovenské MOL lize obhajuje Most titul. Evropská házenkářská federace ale mostecký DHK nevybrala mezi šestnáctku týmů, které si zahrají nejvyšší evropskou klubovou soutěž. Baník je prvním náhradníkem pro případ, že by některý z týmů nemohl do soutěže nastoupit například v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Most by chtěl hrát Evropskou ligu, která nahrazuje dosavadní Pohár EHF. Tuto soutěž by Černí andělé na rozdíl od Ligy mistryň mohli hrát stejně jako v minulé sezóně ve své sportovní hale v Mostě.