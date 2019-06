Českého permona si přivezl havíř Gerthner

Jihlavské havíření přilákalo na Vysočinu stovky horníků z celé země.

Havíř Josef Gerthner prvně sfáral do dolu v roce 1962 a zůstal mu věrný po celý svůj život. Havířina ho pohltila natolik, že se stala nejen jeho profesí, ale i koníčkem a láskou, a tak se propagaci hornických tradic věnuje i dnes, ač dávno v důchodovém věku. Josef Gerthner jako jeden ze zakládajících členů Spolku severočeských havířů měl zásluhu na vzniku Podkrušnohorského technického muzea, které dnes patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších muzeí v kraji. Léta pracoval jako průvodce po Uhelném safari a podílel a stále se podílí na vzniku a šíření nových tradic, mezi něž patří předání světla svaté Barbory primátorovi Mostu. Za své celoživotní dílo byla Josefu Gerthnerovi udělena cena Český permon. Tu převzal na 23. setkání hornických měst a obcí ČR s názvem Jihlavské havíření.

Do Jihlavy se sjeli zástupci hornických měst a spolků nejen z celé republiky, ale také ze zahraničí. Mostečtí ani tentokrát nechyběli. Most zastupovala delegace včele s radním, horníkem srdcem i duší Vlastimilem Vozkou, jehož doprovázela jeho paní, tradičně také v hornické kytli. Spolek severočeských havířů vedl jeho předseda Zbyněk Jakš. Ti všichni a stovky dalších v pátek 21. června prošli ve světle loučí a luceren večerní Jihlavou, další průvod je za značného zájmu veřejnosti čekal den poté. Ten se nesl v duchu Hornické parády a jeho součástí byl též vyhlášený a proslulý Jihlavský havířský průvod, který tvoří děti různého věku oděné v historických kostýmech havířských profesí. Průvod vyrazil z Masarykova náměstí do Pivovaru Jihlava, kde se konalo oficiální zahájení setkání se všemi salvami, hornickou hymnou, zdravicí, stužkováním účastníků a dalšími poctami, které k němu náleží. Zástupce účastníků také přijala ve velké gotické síni jihlavské radnice primátorka Jihlavy, ve stejných prostorách posléze došlo také k ceremoniálu udílení cen Český permon. Sošku Český permon uděluje Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky jedenkrát ročně osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.