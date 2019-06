Českému reprezentantovi se v IDM daří, bojuje o stupně vítězů

Skvělé výkony předvádí při své premiéře v mezinárodním německém mistrovství silničních motocyklů (IDM) jediný český zástupce, sedmnáctiletý talentovaný jezdec David Kubáň. V juniorské třídě Supersport 300 na stroji KTM RC390R drží po dvou závodních víkendech v průběžném pořadí čtvrtou příčku. IDM letos zavítá i na mostecký autodrom, a to o víkendu 9. – 11. srpna. „Věřím, že domácí fanoušci vytvoří skvělou atmosféru a poženou Davida za vítězstvím,“ těší se na sever Čech otec, manažer a šéf rodinného týmu David Kubáň starší.

David může sice v Mostě počítat s podporou fanoušků, se znalostí tratě je to však horší. „Pravdou je, že David nemá na mosteckém okruhu odjeté ani jedno kolo. To ale napravíme. Budeme trénovat celý den při volných jízdách agentury Raceczech, a to v úterý 30. července. Snad to bude na důkladné seznámení se s dráhou a najetí ideální stopy stačit, a David si tak vytvoří určitou výhodu proti soupeřům,“ prozradil týmový plán jeho manažer.

David přešel v letošním roce do IDM z juniorské kategorie ADAC, kde si počínal velmi zdatně. Při premiéře před třemi lety skončil celkově sedmý, v roce 2017 pátý a loni ukončil sezonu na stříbrné příčce. „ADAC jej za toto umístění ocenil kitem závodního motocyklu v hodnotě 12 500 eur. Tak jsem do něj koupil nový motor KTM a přihlásil Davida do juniorky IDM, což je závodění zase o úroveň výš. Zároveň letos jezdíme i středoevropský šampionát Alpe Adria. Jeho mostecký závod v září se nám ale kryje s vyvrcholením IDM v Hockenheimu, a tak podruhé do Mostu, bohužel, nedorazíme,“ vysvětlil Kubáň senior.

David zahájil svou nadějnou závodnickou kariéru s minibikem, kde exceloval. Vedle titulu mistra ČR byl i evropským šampionem, a to hned ve dvou kategoriích. „Motoristický sport je o penězích. Pokud sebevětší talent nemá potřebné zázemí, šance na úspěch je malá. Věříme proto, že když se v IDM zadaří, ozvou se sponzoři. Náš rodinný tým účast v prestižních šampionátech finančně neustojí,“ doplnil Davidův otec.

IDM má silnou tradici, letos si připomíná 95. výročí premiéry na okruzích. Kromě německých se jezdí i v Belgii či Nizozemí, letos se po delší době vrací do České republiky. Vstupenky na srpnový závodní víkend v Mostě je možné zakoupit na www.autodrom-most.cz

Mostecký autodrom je častým cílem motorkářů, a to nejen závodních jezdců. Vyhledávanými jsou stále ve větší míře také kurzy bezpečné či sportovní jízdy a další zajímavé aktivity pro začínající i zkušené motocyklisty. Autodrom si také uvědomuje rizika spojená s větším výskytem motocyklistů na silnicích na jaře a v létě. Motorkářům proto nabízí kurzy bezpečné jízdy každoročně právě v tomto období. První z nich se uskutečnil v neděli 21. dubna a byl obsazený do posledního místa. Více informací o kurzu zájemci najdou na webových stránkách autodromu, kde se mohou objednat se na další vypsané termíny.