Českým jezdcům se v sobotu na mosteckém autodromu dařilo

Skvělý úspěch pro český TME Racing a podium pro Haniku. Finálový závod mistrovství světa vytrvalostních motocyklů v Mostě rozhodl i o vítězi celé série. Novým mistrem světa Endurance World Championship je tým Yoshimura Sert Motul.

„Závod dopadl nad očekávání dobře, chtěli jsme nějaké pódium a nakonec je z toho druhé místo. Moc jsme si to užili a už nám přišel pogratulovat dokonce i tovární tým BMW, takže věřím, že jsme při naší premiéře nějaký dojem zanechali. Ze začátku se mi podařilo stáhnout ze šestého na třetí místo, pak jsme byli chvilku i první. Nakonec máme s velkým náskokem druhé místo,“ popsal závod Oliver König, který startoval společně s Filipem Salačem a Dominikem Jůdou za tým TME Racing v kategorii Superstock.

„Bylo to fyzicky náročné, ale jinak než v Moto3. Jel jsem padesát minut, pak stejný čas pauza a takhle třikrát dokola. Neumím si představit jet čtyřiadvacet hodin a smekám klobouk před všemi, co to dokáží. Při třetím pobytu na trati už jsem nemohl pořádně brzdit,“ shrnul nové zkušenosti Filip Salač, kterého navíc trápilo zranění ruky ze závodu v Texasu minulou neděli.

Dramatičtější průběh měl víkendový závod pro rakouský tým Yart, za který startoval Karel Hanika. Pole position ze čtvrteční kvalifikace skončilo nejtěsnějším druhým místem v historii EWC. „Jsem hodně naštvaný. Prohrát šestihodinovku o pouhých sedm setin sekundy, to hodně zamrzí. Začalo to pro nás špatně, protože motorka nestartovala a stalo se nám to ještě při prvním střídaní. Posléze jsme se začali rozjíždět s neutrálem a už se to zlepšilo. Celkově jsme problémy ztratili kolem čtyřiceti sekund,“ hodnotí závod Hanika. Pro Yart je to ale i tak nejlepší umístění sezóny, během níž se často potýkali s technickými problémy.

Neděle v Mostě patří světovému šampionátu cestovních vozů WTCR, kde na divokou kartu startuje z pole position domácí Petr Fulín. Program doplní pohár Seyffarth Audi Sport R8 LMS a oslava výročí 20 let od startu Tomáše Engeho ve Formuli 1 – v Mostě jej budou fanoušci moci opět vidět za volantem monopostu Prost s označením AP04, s nímž v roce 2001 absolvoval tři velké ceny. Součástí velkolepého zakončení mostecké závodní sezóny bude v rámci Sutnar/Krattner Memorial také jízda unikátních historických sportovních a závodních vozů.