Cestu z Prahy na autodrom už nekomplikuje objížďka

Bez problémů už se dostanou na mostecký autodrom vozidla, přijíždějící do severočeského města od Prahy. Ředitelství silnic a dálnic začátkem srpna zprovoznilo úsek na silnici I/13 pod hradem Hněvínem, který byl kvůli rekonstrukci silničního mostu nad ním 16 měsíců uzavřený. Řidiči tak museli využívat zhruba dvacetikilometrovou objížďku po silnici I/27 do Záluží a dále pak na Komořany.

Rekonstrukci se podařilo dokončit v plánovaném termínu. „Jsme samozřejmě rádi, že se vše stihlo do začátku našeho prestižního závodního víkendu, kterým je každoročně evropský šampionát okruhových tahačů Czech Truck Prix. Letos hostíme tuto významnou sportovní motoristickou událost už poosmadvacáté, a to ve dnech 28. až 30. srpna,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Připomněla, že také areál autodromu funguje vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru a nemoci covid-19 v omezeném režimu. Zatímco ale většina motoristických podniků letošní sezony v republice se jela bez divácké kulisy, v Mostě si fanoušci vychutnají těsné souboje truckerů naživo. Proti běžnému stavu budou ale rozděleni do pěti sekcí od A do E s kapacitou 1 000 lidí pro každý ze tří dní. Vstupenky mohou zakoupit na www.autodrom-most.cz

Týmy European Truck Racing Championship (ETRC) už na mosteckém okruhu v červnu testovaly techniku pro novou sezonu. Možnosti prověřit kondici svých tahačů využilo 12 jezdců z devíti týmů v čele s šestinásobným evropským šampionem a obhájcem loňského titulu Jochenem Hahnem z Německa s novým vozem IVECO S-WAY R. V plné sestavě piloval techniku na mosteckém okruhu tým Buggyra Racing. Zkušeného Adama Lacka, který by rád k titulu evropského šampiona z roku 2017 přidal další, doplní v letošní sezoně mladá krev. Devatenáctiletý talentovaný Francouz Téo Calvet a dcera majitele týmu Martina Koloce Aliyyah, která oslavila 1. července teprve šestnácté narozeniny.

Součástí víkendu jsou také atraktivní vložené série. Maxx Formula představí novodobé monoposty velkých cen F1, GP2, F3000, IndyCar, nebo Super League Formula, vyráběných od 90. let do roku 2010. Tourenwagen Legenden zahrnuje vozy, jež se v 80. a 90. letech účastnily seriálů DTM, ITC a Superturismo.

Autodrom uspořádá v letošní zkrácené sezoně dva ze svých stěžejních závodních víkendů. Vedle Czech Truck Prix to bude ve dnech 14. až 15. listopadu evropská série OMV MaxxMotion NASCAR Show, která se původně měla jet v červnu.