Rada města Litvínova již podruhé schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Obnova povrchu chodníku ul. Tržní Litvínov“, protože se do první výzvy nikdo nepřihlásil. V zadání je odstranění asfaltové vrstvy, vybourání chodníkových obrubníků, osazení nových chodníkových obrub, položené nové asfaltové vrstvy chodníku. Předpokládaná hodnota zakázky činí bezmála 2 mil. Kč bez DPH. Obnova by měla být zahájena v září letošního roku a dokončena do 6 týdnů.