Chystá se letní odstávka vody, bude ale krátká

Severočeská teplárenská oznámila termíny letní odstávky teplé vody. Celoplošná odstávka v Mostě proběhne jako třídenní na začátku prázdnin. V některých lokalitách bude o něco delší.

Teplou vodu si v celém Mostě, respektive v domácnostech napojených na centrální zásobování teplem, nepustíme od čtvrtka 4. července do soboty 6. července.

V bloku 6 v ulici J. Kollára, v bloku 536 ve Vinohradské a v čísle popisném 47 v Lomené ulici teplá voda nepoteče již od 3. a až do 9. července. Více bloků (přesný výčet najdete v letáku) v ulicích J. Skupy, M. Pujmanové, P. Jilemnického, Žatecká, V. Nezvala a J. Fučíka bude bez teplé vody od 4. do 10. července, a to z důvodu generální opravy primární přípojky VS 21. V bloku 505 v ulici J. Kubelíka teplá voda kromě začátku července nepoteče ještě od 5. do 12. srpna, kde je naplánována rekonstrukce sekundárních sítí.