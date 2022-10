Čínský film se natáčel i v Ústeckém kraji – zaboduje na filmovém festivalu?

Pro svůj snímek Till love do us part (Dokud nás láska nerozdělí) si vybrala režisérka Ran Li nejen rodnou Čínu, ale také zajímavé lokality v Praze a v Ústeckém kraji. Film zahájí svou festivalovou pouť světovou premiérou na mezinárodním filmovém festivalu ve Varšavě, který startuje 14. října.

Film se natáčel z větší poloviny i v České republice, převážně v Praze a na jezeře Chmelař u Úštěka. V hlavních rolích se představí Liang Cuishan, Zhang Ninghao a Ren Bin. „Film se natáčel 22 dní v ČR během nejtvrdšího lockdownu. Do posledního dne jsme tvořili v nejistotě, ale díky skvělému štábu a výborné filmové infrastruktuře u nás se podařilo natočit vše podle plánu. Dovézt sem část čínského štábu by bylo nemožné bez podpory České filmové komise a výjimky udělené Ministerstvem kultury ČR. Byl to malý zázrak,“ uvedl Michal Sikora, český ko-producent filmu.

Čínská režisérka Ran Li žije střídavě v Pekingu a v Praze. Je absolventkou bakalářského studia práv na univerzitě Tsinghua a magisterského studia filmové režie na Prague Film School. Její tvorba se věnuje otevřené a upřímné ženské výpovědi v kontextu celospolečenských témat. Její předchozí krátké filmy byly vybrány na více než 60 mezinárodních filmových festivalů a získaly přes 20 ocenění po celém světě, mimo jiné na SXSW (USA), Shanghai International Film Festival (Čína), nebo Taipei Golden Horse Film Festival (Tchaj-wan).