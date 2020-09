Citadela zahajuje divadelní sezónu

Novou divadelní sezónu zahájí Citadela ve středu 30. 09. 2020 příběhem velké lásky, která musí přemoct několik kil nadváhy „TLUSTÝ PRASE„. Láska prý hory přenáší. Co když ale vážíte tolik, že se do náruče lásky už nevejdete? Co když žijete ve světě, kde touha po dokonalosti vám vymezila jen malé místo bez slunce? Bude příběh lásky Heleny a Toma pohádkou s happy endem, anebo hororem, na jehož konci nezůstane kámen na kameni?

Hrají: Jana Trojanová, Ondřej Rychlý / Michael Vykus, Lilian Fischerová, Martin Kraus / Tomáš Novotný