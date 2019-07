Členové Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje si v mostecké nemocnici prohlédli zmodernizovaná oddělení

Prezentaci v letošním roce dokončených investičních akcí v areálu Nemocnice Most, o. z., připravila pro členy Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje Krajská zdravotní). V pondělí 22. července jí předcházelo jednání výboru, jehož členy jsou i předseda představenstva KZ Jiří Novák a generální ředitel Petr Fiala, právě ve druhé největší nemocnici KZ. Revitalizovanými prostory chirurgických ambulancí, přemístěného neurologického oddělení a nově zřízené lůžkové rehabilitace na oddělení následné péče v Zahražanech je provedli primáři MUDr. František Janů, MUDr. Stanislav Slavík, MUDr. Tomáš Zelenka a hlavní sestra mostecké nemocnice Mgr. Šárka Gregušová.

„Jsem velmi rád, že jsme kolegům, členům Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje měli možnost ukázat přímo na místě, jak pokračuje postupná obnova nemocnice, kterou vedení společnosti nastartovalo před pěti lety. Sami se přesvědčili, jak investiční finanční podporu Ústeckého kraje největší poskytovatel zdravotní péče konkrétně zde v Mostě využívá. Jsme za ni rádi a děkujeme za ni,“ řekl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Je třeba zdůraznit, že představenstvo a management ve finančních plánech každý rok pamatuje na obnovu budov, oddělení a modernizaci zdravotnické techniky v každé z pěti svých nemocnic. A to považuji za nesmírně důležité. Kontinuální finanční investiční podpora Ústeckého kraje umožňuje držet vysoké tempo a velký rozsah investičních akcí. Bez ní by to nebylo možné,“ vysvětlil Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ, který se ujal prezentace členům finančního výboru, jež je přílohou této tiskové zprávy.

Informace o prezentovaných aktuálně dokončených investičních akcích Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.:

Zřízení oddělení rehabilitace, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – Oddělení následné péče Zahražany II.

Na základě rozhodnutí vedení společnosti umístit oddělení lůžkové rehabilitace Nemocnice Most, o. z., do objektu ONP Zahražany byla v souladu s legislativními požadavky a provozními požadavky zdravotnického úseku nejprve zpracována studie proveditelnosti. Celkově přibylo 29 lůžek oddělení rehabilitace.

Při rekonstrukci byly provedeny kompletní nové rozvody elektro, vody, kanalizace, vzduchotechniky a vytápění. Dále byly provedeny nové omítky, obklady, podlahy, dlažby, obklady a nová výmalba.

Nová vodoléčba obsahuje nové masážní vany, Kneipův chodník a závěsné zařízení pro manipulaci s nechodícími klienty.

Termín dokončení: 31. 5. 2019

Cena díla: 25 301 764,07 Kč včetně DPH

Zhotovitel: Metall Quatro, s.r.o.

Investiční akci financovala Krajská zdravotní, a. s., z vlastních zdrojů

Pro vybavení rekonstruovaných prostor oddělení rehabilitace má Krajská zdravotní, a. s., vyčleněnu částku 750 000 Kč včetně DPH. Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (DDHM) se nyní připravuje.

Rekonstrukce ambulantní části Chirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. – Oddělení chirurgie (budova A – poliklinika, 3. NP)

Předmětem byly úpravy části 3. NP pavilonu „A“ v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Most, o. z. – Chirurgické oddělení. Kompletní rekonstrukce prostor představovala výměnu všech dveřních křídel včetně zárubní, úplné odstranění nášlapných ploch – nové podlahy. Došlo k výměně stávajících podhledů, provedení veškerých finálních povrchů stěn a stropů, k výměně všech stávajících zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové elektrorozvody včetně svítidel. Součástí rekonstrukce rovněž bylo vytvoření recepce pro příjem pacientů a zřízení nového zákrokového sálku.

Zhotovitel: Allkon, s.r.o.

Termín dokončení: 3. 6. 2019

Cena díla: 11 567 022,09 Kč včetně DPH

Investiční akce byla podpořena Ústeckým krajem (SOHZ 2018)

Pro vybavení rekonstruovaných prostor ambulantní části chirurgického oddělení Krajská zdravotní, a. s., realizovala z vlastních zdrojů nákup DDHM ve výši 500 000 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (budova B, 8. NP)

V souvislosti se sloučením ortopedie došlo k rekonstrukci dosud nevyužívaných prostor v 8. NP budovy B, do kterých byl nově umístěn neurologický komplement, čímž byly uvolněny prostory pro sloučení stanic oddělení ortopedie. Kompletní rekonstrukce prostor představovala výměnu všech dveřních křídel včetně zárubní, úplné odstranění nášlapných ploch – nové podlahy. Došlo k výměně stávajících podhledů, provedení veškerých finálních povrchů stěn a stropů, k výměně všech stávajících zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové elektrorozvody včetně svítidel. Součástí rekonstrukce bylo vybudování zázemí pro zdravotní personál – komplement (pracovny primáře, zástupce primáře, vrchní sestry a sester) a ambulantní část oddělení – vyšetřovny.

Zhotovitel: Allkon, s.r.o.

Termín: 24. 6. 2019

Aktuální cena: 9 807 816,67 Kč včetně DPH