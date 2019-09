Co zlepšit na Mostecku? Lidé zaslali 260 návrhů

Celkem 260 návrhů podali obyvatelé Mostecka v rámci kampaně Unipetrol lidem, kterou Unipetrol připravil ve spolupráci s oběma městy. „Nejvíce nápadů jsme obdrželi prostřednictvím hlasovacího boxu umístěného ve speciální tramvaji. Byla jich více než stovka,“ řekla Katarzyna Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol.

Sběr nápadů probíhal dva měsíce prostřednictvím SMS zpráv a sběrných boxů umístěných ve speciální tramvaji, na veřejných místech, v prostorách veřejně přístupných institucí či na vrátnici chemického areálu v Záluží. Svůj nápad na projekt, který vylepší život obyvatelům města Most a Litvínov, do hlasovacího boxu vhodil například také moderátor, zpěvák a mostecký rodák Vladimír Hron, nebo herci Docela velkého divadla v Litvínově.

„Obdrželi jsme strohé i pečlivě rozepsané návrhy, co ve městech chybí, nebo co by bylo vhodné vylepšit. Jednalo se o velmi široké spektrum návrhů, které jsme proto seřadili do šesti tematických skupin, které se týkají životního prostředí, vzdělávání, sportu, rodiny, kultury a veřejného prostranství,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: „Nyní je předložíme komisi složené ze zástupců obou měst a naší společnosti a během října představíme sadu projektů pro každé město, z nich budou občané až do konce roku vybírat ten, který se nakonec v každém městě zrealizuje.“

Aktuální dění ohledně projektu Unipetrol lidem je možné sledovat na stránkách www.unipetrollidem.cz.