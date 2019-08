Čuňata v přesile: z Mostu dělají nechutné smetiště

Není v Mostě dne, aby technické služby neuklízely nepořádek kolem popelnic, který se objevuje nejen v nechvalně proslulé lokalitě „stovek“, ale už i ve slušných ulicích, kde žijí spořádaní lidé marně toužíci po klidu a pořádku. Sem si totiž v poslední době zvykli obyvatelé stovek v noci odkládat odpad. Příkladem jsou zrekonstruované domy v ulici Josefa Dobrovského, které „bohužel“ sousedí s problémovou oblastí tak zvaných dvorů. Stejný obrázek, který dokladují fotografie, se zde objevuje týden co týden.

Nedávno mostečtí zastupitelé za Piráty a Zelené mluvili na mosteckém zastupitelstvu o návrhu agentury pro sociální začleňování zrušení Chanova a začlenění tamních obyvatel do Mostu. Tato „vzletná“ myšlenka „dozajista“ mostecké obyvatele „potěšila“. Vzhledem k tomu, co se v Mostě v poslední době děje, Chanov by se měl naopak rozšířit. Adeptů na odstěhování z Mostu do chanovského sídliště s jeho neobyčejnými zvyky a obyčeji se najde dost.