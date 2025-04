Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů se prodlouží o další úsek

Letos ŘSD zprovozní 17 kilometrů této dálnice a ještě letos chce získat stavební povolení na dva úseky od Žalmanova přes Olšová Vrata až do Karlových Varů a začít je stavět příští rok. „Dálnice přibývá postupně, korálek za korálkem k finálnímu stavu,“ říká Radek Mátl. Ze zhruba 114 kilometrů dlouhého spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit 56 kilometrů dálnice. Letos v září otevře ŘSD dva úseky ve Středočeském kraji a odpočívku Kolešov, na konci letošního roku pak dva kilometry dlouhý úsek navazující na obchvat Lubence.

V září zprovozní ŘSD 15 kilometrů dálnice D6 ve středních Čechách, obchvaty Hořesedel a Hořoviček. „Řekl bych, že jde o nejhorší úseky, které teď na silnici I/6 jsou, protože jsou to průtahy obcemi. Částečně bychom měli letos zprovoznit i první dva kilometry dálnice těsně před Lubencem,“ řekl Radek Mátl. ŘSD zároveň staví 12 km dlouhou část dálnice Petrohrad – Lubenec a letos v březnu začalo stavět osm kilometrů dlouhý úsek Knínice – Bošov. Teď se dohromady staví téměř 35 kilometrů dálnice D6.

„Letos ještě zahájíme sedm kilometrů dlouhý úsek Žalmanov – Knínice. A intenzivně dotahujeme přípravu dvou posledních úseků v Karlovarském kraji, od Žalmanova přes Olšová Vrata až do Karlových Varů, což je posledních 15 kilometrů. Letos bychom chtěli získat stavební povolení na oba úseky a příští rok zahájit. Dálnice D6 mezi Prahou a Karlovými Vary by měla být komplet hotová na konci roku 2028, což je pro ten region klíčová informace,“ říká Radek Mátl.

Někteří řidiči se ptají, proč se D6 nestaví celá najednou, podobně jako se stavělo 32 kilometrů dálnice D4 ve středních a jižních Čechách. Radek Mátl připomíná, že i D4 byla rozdělená na úseky, které se připravovaly postupně. „Potkáváme se s různými problémy, odvoláními a komplikacemi. Poměrně dlouho jsme teď bojovali o vydání územního rozhodnutí na úsek Olšová Vrata – Žalmanov, které bylo potvrzené zhruba před měsícem. Kdybychom to spojili do jednoho úseku od Lubence až sem, nestavěli bychom teď nic a čekali. Proto ty úseky zkracujeme a děláme po logických celcích podle toho, jak jsme schopni tu komunikaci vždy zpátky napojit na I/6. Cílem je, abychom dokázali postupnými krůčky stavbu dostavět a nečekali, až během deseti, 15 let připravíme kompletně všechno a postavíme to najednou. Dálnice přibývá postupně. Myslím, že to všichni ocení, protože už letos se bude jezdit na Hořesedlech a nečeká se, až bude úsek Olšová Vrata – Žalmanov,“ řekl Radek Mátl.

Úseky Hořesedly a Hořovičky se navíc povedlo při výstavbě spojit. Původně se předpokládalo, že úsek u Hořesedel se zprovozní pomocí provizorní komunikace a napojení zpět na I/6, ale díky urychlení prací na obchvatu Hořoviček se oba úseky otevřou ve stejný čas a ŘSD tak nemusí provizorní komunikaci stavět.