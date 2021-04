Děti v Technickém klubu nezahálejí

S návratem dětí do škol i ke sportování se v omezených podmínkách mohly vrátit děti i do kroužků v rámci Technického klubu. Lektoři se museli vypořádat s rozvrhem, aby dodrželi podmínky, kdy na jednoho učitele připadá jeden žák. V některých případech postačilo rozdělit celou lekci na několik částí a děti se v průběhu prostřídají, jinde je členů více a řada na ně vyjde i po dvou týdnech. Ani to většinu neodradilo a s nadšením se pustily do zajímavých činností, které jim od konce minulého roku tolik chyběly.

Technický klub nabízí dětem a mládeži zájmové kroužky z oblasti programování a robotiky, logiky a řemesel a kreativity. Více informací na www.tklitvinov.cz