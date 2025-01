DĚTSKÁ POHOTOVOST V MOSTĚ BUDE 2. ÚNORA ZAVŘENA

https://bit.ly/pohotovostÚK. V neděli 2. února bude dětská pohotovost v Mostě UZAVŘENA z důvodu absence dětského praktického lékaře. K dispozici budou lékaři na nejbližších pohotovostech v okolních nemocnicích. Kontakty na jednotlivé ordinace, popř. další ordinace, které lze navštívit, najdete na stránkách Ústeckého kraje zde:

„Omlouváme se všem rodičům, kteří musí za praktikem cestovat na pohotovost do okolních měst, a to i přesto, že chyba není na naší straně. Bohužel nemáme ani my, ani kraj, žádné nástroje, jak praktické lékaře ke službám na pohotovostech donutit. V tomto ohledu je potřeba změna zákona v gesci ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje tisková mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.