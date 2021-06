Diplomatický úspěch v Chorvatsku: na dovolenou bez omezení a testu 22 dní po první dávce

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek zakončil víkendovou pracovní cestu v Chorvatsku. Na chorvatském ministerstvu vnitra a zahraničí jednal o podmínkách pro cestování v souvislosti s epidemií COVID-19. S chorvatskými partnery se mu podařilo dojednat pravidla, podle kterých budou moct Češi do Chorvatska bez omezení odjet už 22 dní po první dávce očkování.

Stejně tak je cesta do Chorvatska volná pro děti do 12 let věku, a to bez testu. Během příštího týdne budou dořešeny technické parametry dohody včetně výměny diplomatických nót.

Ministr zahraničí v sobotu jednal v Záhřebu se svým protějškem Gordanem Radmanem, ministrem vnitra Davorem Božinovićem (který je zároveň chorvatským vicepremiérem) a ministryní cestovního ruchu Nikolinou Brnjac.

„Je to skvělá zpráva pro Čechy, kteří konečně chtějí vyrazit na dovolenou k moři do Chorvatska, kde je vše perfektně připraveno na letní sezónu. Vzhledem k tomu, že se rychle otevírají možnosti nechat se očkovat pro většinu našich občanů, bude pro rodinné dovolené Chorvatsko zárukou bezpečné dovolené. Na hranicích ani při pobytu v zemi, při ubytování nebo v restauraci nebude potřeba prokazovat se negativními testy,“ uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek. „Je to částečně také motivace k tomu, aby se lidé, kteří mají možnost, nechali očkovat co nejdříve,“ doplnil.

Ministr se v Rijece setkal s českými krajany. Česko-chorvatské vztahy jsou dlouhodobě vřelé a i díky početné české komunitě, která čítá řádově deset tisíc lidí, je Chorvatsko vůči Čechům velmi vstřícnou destinací.

Další českou stopou v Rijece je hotel Costabella – největší česká investice v zemi. Moderní ubytovací zařízení z dílny českého architekta je vybaveno českým sklem a nábytkem, hotel v letní sezóně zaměstná 300 lidí. Ministr také navštívil kempingový resort Baška, kam už dorazili první čeští turisté.

„Je zřejmé, že Chorvatsko se na letní sezónu připravuje skutečně zodpovědně. A také je vidět, že o české turisty tady stojí,“ upozornil Kulhánek. Před pandemií covidu do Chorvatska každoročně přijelo přibližně 800 tisíc Čechů. Právě o víkendu přijel do Chorvatska první přímý vlak, který v sezóně bude vozit turisty do Rijeky i do Splitu. Právě v těchto dvou vyhledávaných destinacích otevírá ČR konzulární jednatelství, kde mohou Češi hledat pomoc v tíživých situacích. Každoročně tady řeší např. ztráty cestovních dokladů.

V Chorvatsku budou letos opět působit také společné hlídky českých a chorvatských policistů. Informace k cestování mohou čeští turisté nalézt na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (kde je i odkaz na povinný příjezdový registrační formulář) a také na https://www.safestayincroatia.hr/cz (stránky jsou také v českém jazyce).