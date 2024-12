Diváci mohli na „ochutnávku“ nového seriálu Limity

Česká televize dotočila nový seriál Limity, který se točil v Ústeckém kraji. Dva díly měli možnost zhlédnout diváci ústeckého Kina Hraničář v slavnostní předpremiéře za účasti herců a tvůrců. Osmidílný seriál v režii Petra Zelenky se téměř celý natáčel v Ústeckém kraji. Výtěžek z akce bude slavnostně předán Hospicu sv. Štěpána v Litoměřicích.

„Seriál Limity je jedním z prvních projektů, který využil krajský dotační program Filmové vouchery, a to v maximální výši 3,5 milionu korun. Filmaři sem cíleně přišli za tímto programem, což dokazuje, že pobídky fungují. Výhodné je to pro obě strany, protože peníze, které kraj tvůrcům díky operačnímu programu Spravedlivá transformace nabízí, u nás štáby zase utratí. Seriál Limity navíc nabízí téma, které je pro Ústecký kraj aktuální, zároveň ale humor Petra Zelenky dokáže oslovit bez ohledu na hranice regionu. Věřím tedy, že diváci budou spokojení,“ říká radní pro oblast regionálního rozvoje, kultury a památkové péče, cestovního ruchu Vlastimil Skála.

Limity natočil podle svého námětu a scénáře režisér Petr Zelenka. Osmidílný příběh o tom, jak se podnikatel s toxickým odpadem Karel Kadlec promění v ikonu ekologických aktivistů a manželský spor přeroste v téměř celospolečenský konflikt, uvede Česká televize v únoru příštího roku. Hlavní roli ztvárnil Aleš Háma, v dalších rolích si zahráli Veronika Khek Kubařová, Tatiana Dyková, Jaroslav Plesl, Ondřej Brousek, Pavla Beretová a další.

V Ústeckém kraji štáb strávil celkem 57 natáčecích dní. Samotný příběh se odehrává na severu Čech a místní lokality jsou často zmiňovány i v dialozích. „Natáčelo se od května do srpna letošního roku. Štáb zavítal na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, do děčínské nemocnice, do Trmic, Hostovic, Teplic, Libochovic, Horního Jiřetína, Terezína a na řadu dalších míst v Ústeckém kraji,“ uvedla za Filmovou kancelář Ústeckého kraje Barbora Hyšková. „V seriálu si zahrálo také 455 komparzistů přímo z regionu. Celý štáb navíc při natáčení využívá řadu lokálních služeb, což pozitivně přispívá k rozvoji místní ekonomiky,“ dodala.