Dlažební kostkou rozbili výlohu obchodu, kde ukradli věci, na útěku byli zadrženi

V policejní cele skončili ve středu večer dva hoši ve věku 18 a 19 let, mladší z Kladna a druhý z obce na Mostecku. Ti se sešli v Mostě a rozhodli se zajet do Litvínova. Po 22. hodině při procházení městem v centru měli sebrat dlažební kostku a tou rozbili skleněnou výlohu u jedné prodejny. Následně uvnitř provozovny našli krabici, do které si měli vložit 18 bonboniér různých druhů a 19 balení kávy. Záhy si všimli, že je zřejmě někdo uviděl. Na nic nečekali a z místa činu vyběhli. Na útěku je zadrželi strážníci a ti je předali hlídce obvodního oddělení Litvínov, která již krádež vloupáním na základě oznámení prověřovala. Dvojici mladíků policisté ve čtvrtek sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Lup v hodnotě 1 700 korun, který údajně chtěli prodat, byl policisty zajištěn. Poškozenému majiteli prodejny lapkové zanechali na rozbité výloze další hmotnou škodu ve výši 15 000 korun.